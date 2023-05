Reis weiß auch, wie es sich anfühlt, am Mainzer Bruchweg zu triumphieren. Mit den Bochumern war ihm das im Dezember 2020 gelungen, als der VfL in der 2. Runde des DFB-Pokals einen beachtlichen 5:2-Auswärtserfolg feierte. Und 2022 warf der VfL die Mainzer im Achtelfinale raus, da jedoch im eigenen Stadion.

Nur sieben Tore und ein Schalker Sieg in der Fremde

Auf dem Papier sind die Schalker Chancen für einen Sieg beim FSV indes nicht sonderlich hoch: Die Bilanz in der Fremde ist bei nur einem Sieg und sieben erzielten Treffern in 14 Partien bislang ernüchternd, zuletzt verliefen die beiden Gastauftritte in Hoffenheim (0:2) und Freiburg (0:4) enttäuschend.