Bosz spricht von Topspiel

Auch laut Bosz treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die im Moment "einen guten Lauf haben. Es ist ein Topspiel, ich glaube es wird hoch interessant ", sagte Bosz auf der Pressekonferenz. In Leipzig erwartet der 56-Jährige einen ausgeruhten Gegner. "Sie haben kein Spiel in der Woche gehabt. Es kann sein, dass sie gegen uns sehr aggressiv anfangen wollen".

Bayer ist zurück in der Spur - und das auch dank Kai Havertz. Der 20-Jährige hatte noch in der Hinrunde mit lediglich zwei Toren und einer Vorlage auf ganzer Linie enttäuscht. In der Rückrunde glänzt Havertz bislang mit wettbewerbsübergreifend neun direkten Torbeteiligungen. "Nach der Winterpause ist es wieder der Kai, wie wir ihn kennen" , lobte ihn Peter Bosz am Freitag.

Diaby-Einsatz ungewiss

Leverkusens Kai Havertz (l.) jubelt mit Moussa Diaby

Neben Havertz ist Moussa Diaby ein Leistungsträger in der Rückrunde. Der 20-Jährige war in den letzten sechs Bundesligapartien an fünf Toren direkt beteiligt. Ob der Flügelspieler am Sonntag in Leipzig zur Verfügung steht, ist noch offen. Kurz vor dem Abflug in Porto erfuhr Diaby von der Geburt seines Sohnes. "Er will erstmal seinen Sohn sehen. Dann schauen wir, wie es weitergeht" , erklärte sein Trainer Peter Bosz.

Offen ist vor dem Spiel am Sonntag auch der Einsatz von Charles Aranguiz und Lars Bender. Mittelfeld-Stratege Aranguiz fehlte am vergangenen Sonntag gegen den FC Augsburg sowie am Donnerstag in Porto wegen einer Erkältung, trainierte am Freitag aber wieder. Bei Kapitän Bender, der in Portugal wegen einer Hüftprellung ausgewechselt werden musste, stehen noch weitere Untersuchungen an.

