Köln könnte Klassenerhalt perfekt machen

Bayer würde zudem auf drei Zähler an Leipzig heranrücken, auf fünf an den SC Freiburg. Vorteil Leverkusen: Am Wochenende treffen sich Leipzig und Freiburg in der Liga. Der 1. FC Köln träumt anders als Bayer Leverkusen nicht von Europa, sondern vom sicheren Klassenerhalt. Den verpasste der FC am letzten Spieltag gegen Freiburg - er verlor trotz einer über weite Strecken ansprechenden Leistung.