Bosz will den 20-Jährigen nicht verheizen

Doch der 20-Jährige musste sich in Leverkusen zunächst einleben, zudem wollte Bayer-Trainer Peter Bosz den Youngster nicht verheizen. " Wenn man so einen Spieler zu früh bringt, wird es nicht gut sein. Wir warten auf den richtigen Moment ", so Bosz. So reichte es für Diaby an den ersten zehn Spieltagen der Saison nur zu vier Kurzeinsätzen, sechs Mal stand er nicht im Kader. " Ich war überrascht, so wenig zu spielen. Aber ich konnte mich bei Laune halten ", so Diaby.

In seiner Leverkusener Anfangszeit hatte Diaby wohl auch Probleme mit der neuen Sprache. Geholfen hat ihm damals sein Trainer, der sich mit dem Talent auf französisch verständigen konnte. " Das ist schon ein Glück und hilft mir sehr ", sagte Diaby und fügte augenzwinkernd hinzu: " Peter Bosz muss sich aber noch verbessern, was sein Vokabular angeht. "

Diaby trumpft bei Startelfdebüt auf

Vor seinem Startelfdebüt gegen den SC Freiburg am 12. Spieltag hatte Diaby gerade einmal 108 Minuten Bundesliga-Luft geschnuppert, doch gegen Freiburg erzielte er sein erstes Tor und wirbelte die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander. " Er hat uns immer wieder vor Probleme gestellt. Er war kaum zu stoppen ", sagte SC-Stürmer Nils Petersen.

Anschließend stand Diaby fast immer in der Startelf. Dabei ist seine taktische Flexibilität ein weiterer Pluspunkt. Diaby kann als Linksaußen, als Rechtsaußen oder auch als klassischen "Zehner" hinter den Spitzen spielen - etwa, als er Kai Havertz in der 2. Halbzeit gegen Wolfsburg und im Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau vertrat.

Luft nach oben bei der Chancenverwertung

Gepaart mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten ist Diaby für jeden Abwehrspieler ein äußerst unangenehmer Gegner. Wenn man dem Franzosen etwas vorwerfen kann, ist es seine mangelnde Chancenverwertung. Aber da ist er bei Leverkusen nicht der Einzige - bislang fanden nur 20 Prozent aller Torschüsse tatsächlich den Weg ins gegnerische Gehäuse.

Stand: 06.02.2020, 15:00