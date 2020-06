Keine Unruhe in Köln vor Leipzig

Nach vier sieglosen Spielen in Serie sieht Trainer Markus Gisdol keine bedrohliche Situation für den 1. FC Köln. "Ich bin nicht so kritisch, wie es andere im Moment sind. Ich sehe viel Gutes in der Mannschaft" , sagte der Coach vor der Partie gegen RB Leipzig am Montag (01.06.2020/20.30 Uhr).