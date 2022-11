Dortmund-Trainer Edin Terzic steht mit verschränkten Armen an der Seitenlinie.

Das gelang hingegen Borussia Dortmund. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic ist auf Rang sechs nah dran an der Spitzengruppe, hatte zuletzt drei Siege in Folge gefeiert gegen Stuttgart, Frankfurt und Bochum. Allerdings versetzte der VfL Wolfsburg dem BVB nun einen Dämpfer beim 0:2 am Dienstagabend. Es fehlt noch ein bisschen was bei den Dortmundern, die derzeit zwei Punkte hinter dem SC Freiburg und Union Berlin sowie sechs hinter den Bayern liegen.

Marco Reus fehlt Dortmund und Deutschland