Gladbach noch ohne Sieg, Bensebaini fraglich

Und dann ist da noch die Borussia, die in dieser Spielzeit mit dem neuen Trainer Adi Hütter noch nicht in Tritt gekommen ist. Nur ein Punkt steht auf der Habenseite - zu wenig für die Gladbacher Ansprüche. So steht Mönchengladbach vor dem Duell mit den Ostwestfalen bereits unter Druck. "Die Kritik ist berechtigt, aber das muss man locker wegstecken. Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch. Wir wissen, dass wir jetzt gefordert sind" , sagte Hütter am Freitag.

Wieder im Team sind Matthias Ginter (Corona) und Breel Embolo, der wegen Verletzung in dieser Saison noch kein Pflichtspiel absolvieren konnte. Neuzugang Manu Koné hingegen rückt nach längere Pause noch nicht in den Kader. Der Einsatz von Ramy Bensebaini ist dagegen noch ungewiss. "Das wird ein Wettlauf mit der Zeit" , sagte Hütter zu Situation des algerischen Linksverteidigers, der im Länderspiel gegen Burkina Faso verletzt ausgewechselt wurde. Sollte Bensebaini nicht einsatzfähig sein, wird Neuzugang Luca Netz die Position übernehmen.

tr/bh | Stand: 10.09.2021, 16:42