Arminia drei Partien ohne Gegentreffer

Bei der Arminia muss man dagegen nicht etwas aufholen, sondern verteidigen. Die Bielefelder haben seit vier Partien nicht mehr verloren. Vor allem denfensiv gewann Bielefeld an Stabilität und kassierte die letzten drei Spiele keinen Gegentreffer. Damit haben sich die Ostwestfalen eine Ausgangslage erarbeitet, in der man es selber in der Hand hat, in der Liga zu bleiben.