Kapitän Stindl: "Wissen, um was es geht"

Und der besagte Knoten scheint derzeit wirklich ziemlich fest zu sitzen. Zwar gab es beim 1:1 in der Vorwoche bei Arminia Bielefeld einen kleinen Hoffnungsschimmer, doch nur ein Sieg aus den vergangenen neun Liga-Spielen und dazu das blamable Pokal-Aus bei Zweitligist Hannover 96 (0:3) stauten in den letzten Monaten am Niederrhein einiges an Erfolgsdruck auf.