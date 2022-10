1. FC Köln - Ausgeruht und mit Topscorer Kainz gegen Mainz

Die Mannschaft von Mainz-Trainer Bo Svensson feierte am Dienstag einen souveränen 3:0-Sieg beim Regionalligisten VfB Lübeck, hat aber nur drei Tage Zeit, sich auf Steffen Baumgarts FC vorzubereiten.

Köln offensivstark - aber nur in Hälfte Zwei

Dieser sticht - wie auch schon in der vergangenen Saison - vor allem durch seine Offensivstärke hervor. Während Köln zwar international zuletzt zweimal ohne eigenen Treffer blieb, erzielt der FC in der Liga im Schnitt fast zwei Tore pro Spiel.

Mit 19 Toren kommt Baumgarts Offensive auf die viertbeste Torausbeute im ligaweiten Vergleich. Nur der FC Bayern (30), Eintracht Frankfurt (21) und Werder Bremen (20) trafen schon häufiger.

Auffällig ist die Verteilung der Kölner Tore. Nur vier der 19 Treffer erzielte der 1. FC Köln in der ersten Halbzeit. Würden lediglich die ersten 45 Minuten in die Wertung gehen, dann wäre der FC Letzter der Bundesliga - diese Rechnung allerdings interessiert Baumgart wenig. " Die Ente ist am Ende fett" , sagte er vor der Partie am Freitagabend: "Es geht darum, am Ende da zu sein, nicht nur in den Spielen, sondern auch in der Saison."

Enges Tabellenmittelfeld

Einhergehend mit dieser Statistik sind auch die vielen Rückstände, denen Köln hinterherlaufen muss. Schon achtmal an bislang zehn Spieltagen der Fußball-Bundesliga geriet der FC in Rückstand. "Wir wollen das hinbekommen, dass wir nicht jedes Mal im Rückstand sind, dass wir nicht jedes Mal hinterherlaufen" , sagte Baumgart.

Insgesamt schließlich steht Köln als Tabellen-Siebter gut da, das gilt aber auch für Mainz: Die Rheinhessen liegen nur einen Punkt, aber gleich vier Tabellenplätze hinter dem FC im engen Mittelfeld.

Kainz von Beginn an - Uth von der Bank

"Das ist eine Mannschaft, die mit uns auf Augenhöhe agiert" , sagte Baumgart: "Dementsprechend erwarten wir ein enges Spiel mit einer hohen Intensität und einer gesunden Härte." Aufseiten der Kölner soll Florian Kainz "auf jeden Fall" wieder von Beginn an auflaufen.

Der Österreicher, der in dieser Saison bereits auf vier Tore und vier Vorlagen kommt, hatte beim Sieg gegen den FC Augsburg (3:2) eine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Mark Uth werde nach langer Verletzungspause auch am Freitag dagegen eher von der Bank kommen.