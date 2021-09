Köln mit Euphorie zum SC Freiburg

Baumgart mit viel Lob für Freiburg

Die Kölner holten aus den ersten drei Saisonspielen sechs Punkte und legten damit ihren besten Start seit fünf Jahren hin. Am Samstag (15.30 Uhr) wartet in Freiburg (7 Punkte) ein schwieriges Duell. Ein "gutes Spiel über die Außen, starkes, schnelles Umschaltspiel und viele Tore über Flanken" seien Freiburgs Stärken, "das wird eine interessante und schöne Aufgabe für uns" , sagte Baumgart. Insgesamt sei der Sport-Club "eines der positivsten Beispiele, wie man einen Verein in Ruhe entwickeln kann" . Trainer Christian Streich habe großen Anteil daran.

Hübers fehlt, Kilian muss warten

Im Kölner Team hat Innenverteidiger Timo Hübers zwar das Training wieder aufgenommen, sei für das Wochenende aber noch keine Option. Neuzugang Luca Kilian dürfte dennoch erneut auf der Bank Platz nehmen: Sein Konkurrent Jorge Meré "macht es im Moment sehr gut, ich sehe keinen Grund für einen Wechsel. Bei Luca geht es auch um eine langfristige Perspektive."

Daher gehe Baumgart davon aus, dass Meré erneut neben Rafael Czichos in der Defensivzentrale auflaufen werde. Zudem steht Angreifer Mark Uth vor der Rückkehr in die Startformation. Dagegen soll Mittelfeldspieler Thielmann nach auskurierter Erkrankung vorerst Aufbautraining bestreiten.

Video starten, abbrechen mit Escape Streich über "Sumoringer" Baumgart und seine Kniegelenke. Sportschau. . 01:40 Min. . Verfügbar bis 09.09.2022. Das Erste.

sid/dpa | Stand: 09.09.2021, 16:44