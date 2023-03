Mit einer Niederlage gegen Duisburg wären die Kölnerinnen zwar noch nicht verloren, dennoch wäre es Gift für das angeknackste Nervenkostüm. Das weiß auch der MSV: " Wir können uns eine sehr gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen verschaffen ", sagt Trainer Nico Schneck vor der Partie und weiß, dass sein Team nicht nur drei Punkte gewinnen sondern es auch die Kölner Ausgangslage verschlechtern kann.

Schneck: " Angst vor Fehlern müssen wir ablegen "

Auch der MSV war mit zwei Siegen und acht Pleiten in den letzten zehn Partien nicht sonderlich erfolgreich. " In der Analyse und in den Gesprächen mit der Mannschaft haben wir festgestellt, dass zuletzt ein Stück weit die Angst vor Fehlern dabei war. Das müssen wir ablegen " so Schneck. Sein Motto lautet: Fehler aus Leidenschaft ja, aber nicht aus Angst.

Beide Teams spielen noch gegen den SV Meppen

Immerhin haben beide Teams den Klassenerhalt noch in der eigenen Hand, denn beide spielen im Mai noch gegen den SV Meppen. Der Aufsteiger steht wie Duisburg mit 13 Zählern gerade so über dem rettenden Ufer. Momentan sieht es so aus, als würden diese drei Teams den zweiten Absteiger hinter der abgeschlagenen Turbine aus Potsdam ausmachen.