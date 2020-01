" Mittlerweile wissen sie aber auch, dass sie mitten im Abstiegskampf stecken. Wir kennen unsere Situation auch sehr gut. Und wir haben starke Nerven, das haben wir zuletzt wieder gegen Union Berlin gezeigt ", sagte der 66-Jährige, dessen Mannschaft mit einem Zwischenspurt vor einem Jahr den Grundstein für den späteren Klassenerhalt gelegt hatte.

Stöger und Skrzybski in der Startelf?

Spannung dürfte auch die Düsseldorfer Startelf hervorrufen, die Funkel wie gewohnt nicht preisgab. Aber der lange verletzte Spielmacher Kevin Stöger und Neuverpflichtung Steven Skrzybski könnten schon gegen Bremen dabei helfen, die Fortuna aus dem Tabellenkeller zu führen. Funkel deutete immerhin an, dass beide Profis in der ersten Elf stehen könnten: " Skrzybski bringt Schnelligkeit und Abgeklärtheit mit. Ich will nicht ausschließen, dass er von Beginn an sein Heim-Debüt feiert ."

Der wegen eines Kreuzbandrisses fast acht Monate ausgefallene Stöger könnte für neue Struktur im Mittelfeld sorgen. "Wir müssen behutsam mit ihm umgehen. Ob er in der Startelf steht, werden wir am Freitag entscheiden", sagte Funkel.

Ein wichtiger Faktor dürfte auch sein, ob Ein-Mann-Sturm und "Lebensversicherung" Rouwen Hennings weiter so trifft wie in der Hindrunde. Die Chancen gegen den SV Werder stehen allerdings nicht schlecht: Bremen hat in der Hinrunde nicht ein einziges Mal zu Null gespielt.