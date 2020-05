Schalke mit Kabak gegen Augsburg

Auf Jean-Clair Todibo und Amine Harit muss der Coach verzichten, wobei die Sprunggelenkverletzung von Todibo nicht so schlimm ist und der Franzose eventuell nur eine Woche fehlt.

"Woche der Vorentscheidung"

Nach mittlerweile acht sieglosen Spielen und einer ganz schwachen Leistung beim 0:4 im Derby gegen Borussia Dortmund erwartet Wagner einen anderen Auftritt seiner Mannschaft. "Wir stehen vor einer Woche der Vorentscheidung. Da müssen wir reingehen und alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen" , sagte Schalkes Coach. Er sei vor allem psychologisch gefordert. "Jeder hat in dieser Trainingswoche gezeigt, dass es angebracht ist eine Reaktion zu zeigen. Meine größte Aufgabe ist es jetzt, den Jungs Vertrauen zu geben" , sagte Wagner.

"Augsburg ist eine Mannschaft, die viel mehr Qualität hat, als sie bisher gezeigt hat. Da müssen wir viel Geduld aufbringen" , prognostizierte der S04-Coach mit Blick auf den Gegner und ergänzte bezogen auf die eigene Mannschaft: "Wir wollen wieder den Fußball spielen, den wir uns vorstellen. Denn die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich im Fußball zu sein, erhöht sich, wenn du gut spielst."

Schubert bleibt im Tor

Personelle Wechsel sind denkbar, im Tor aber sicherlich nicht, obwohl Markus Schubert im Derby keinen guten Tag erwischt hat. "Natürlich war er enttäuscht. Aber er ist sehr kämpferisch und wollte am liebsten sofort wieder spielen" , erklärte Wagner.

Möglicherweise wechselt der Coach in der Offensive. "Da brauchen wir mehr Durchschlagskraft. Aber wir müssen auch in der Defensive kompakter und galliger spielen" . Immerhin: Gegen Augsburg haben die Schalker in der Bundesliga noch kein Heimspiel verloren.

Stand: 22.05.2020, 16:44