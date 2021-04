1. FC Köln: Suche nach Stabilität und Torgefahr

Funkel-Einstand misslungen

Dazu ist der Einstand des neuen Trainers Friedhelm Funkel misslungen. Neben der 0:3-Niederlage in Leverkusen sorgten nebulöse Äußerungen des 67-Jährigen über Leverkusener Spieler für einen Shitstorm. Ruhe sucht man am Geißbockheim also vergebens.