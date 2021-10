Bayer 04 zeigte sich am vergangenen Donnerstag in der Europa League beim 1:1 bei Betis Sevilla schon klar verbessert. Das gilt es nun auch in der Bundesliga fortzusetzen. Seoane stellt seine Spieler auf einen "energievollen, kraftvollen und mutigen Gegner mit einer aggressiven Spielweise " ein.

"Köln hat sein Gesicht verändert und spielt extrem aktiv" , sagte der Coach. "So lange beide Mannschaften taktisch diszipliniert sind, kann es sein, dass es zuerst nur wenige Torchancen gibt. Wenn aber die Kräfte schwinden, könnte es im Laufe des Spiels auf beiden Seiten mehr Raum geben. Dann ist auch ein offener Schlagabtausch möglich."

Baumgart setzt auf das Kollektiv

Köln-Trainer Baumgart war vor dem Spiel voll des Lobes für den Gegner: " Das, was auf uns zukommen wird, ist eine der besten Mannschaften, die wir in Deutschland im Moment haben" , so Baumgart und setzt gegen die Werkself auf das Kollektiv: "Wenn wir bestehen wollen, geht es darum, dass wir das nur als Mannschaft können."

Verzichten müssen die Kölner weiter auf Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri, der sich vor rund zwei Wochen am Knie verletzt hatte. Auch Niklas Hauptmann wird ausfallen. Bayer 04 muss ohne Charles Aranguiz auskommen.

lt | Stand: 22.10.2021, 17:54