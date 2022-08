Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München: Das ist nicht nur aufgrund der Anstoßzeit am Samstagabend (18.30 Uhr) ein echtes Topspiel. Es liegt auch an der Form beider Teams. Die Bayern sind gewohnt furios gestartet. Dem 6:1 zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt folgten ein lockeres 2:0 gegen Wolfsburg und das 7:0 in Bochum. Es ist der beste Saisonstart der Bundesliga-Geschichte.

Gladbach-Trainer Farke wird "weiße Fahne" nicht schwenken