Chance und Gefahr für Paderborn in Düsseldorf

Düsseldorf könnte mit einem Sieg nicht nur Paderborn auf Abstand halten sondern auch den Druck auf Werder Bremen (17.) erhöhen. Die Bremer treten am Montag bei CL -Aspirant Leverkusen an. So oder so steht für Düsseldorfs Innenverteidiger André Hoffmann fest: "Wir wollen am Samstag direkt Vollgas geben."

Fortuna durch Hinspiel gewarnt