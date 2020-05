BVB und S04 fiebern dem etwas anderen Derby entgegen

Doch die Konkurrenten lauern auf Aussetzer: Wolfsburg, Freiburg und Hoffenheim liegen maximal zwei Zähler zurück. Selbst der Tabellen-Zehnte Köln hat mit fünf Punkten Rückstand Europa noch nicht komplett aus den Augen verloren.

Dortmunder Zentrale fällt aus

Gut für die Schalker ist die Rückkehr diverser Spieler. Auf drei wichtige Spieler müssen die Knappen aber weiter verzichten: Für Ozan Kabak kommt das Revierderby noch zu früh. "Wir wollen ihm eine weitere Woche im Mannschaftstraining geben, um wieder richtig fit zu werden" , sagte Wagner. Benjamin Stambouli und Omar Mascarell sind noch nicht wieder ins Training mit dem Team zurückgekehrt.

Der BVB hat vor allem in der Zentrale Probleme. Sowohl Axel Witsel als auch Emre Can fallen aus. Wer dafür in die Startelf rückt, ist noch nicht klar. Für beide Vereine war zudem wichtig, sich auch geistig mit Mentaltrainern auf den "Re-Start" vorzubereiten. Übereinstimmend steht dabei die Vorfreude im Vordergrund: "Es freuen sich alle, dass es wieder losgeht."

Video starten, abbrechen mit Escape David Wagner: "Weiterhin das größte Spiel in dieser Saison". Sportschau. . 00:47 Min. . Verfügbar bis 14.05.2021. Das Erste.

Stand: 14.05.2020, 13:26