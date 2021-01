BVB will gegen Augsburg Sieglosserie beenden

Nach drei sieglosen Spielen in Folge trifft Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) auf den FC Augsburg. Mit einem Sieg will der BVB die internationalen Plätze zurückerobern. Sportdirektor Michael Zorc peilt nach wie vor die Qualifikation für die Champions League an.