Kaum Zeit zum Durchatmen für den BVB: Nach der schweren Pokalpartie gegen Mönchengladbach steht am Samstag (01.11.2019) in der Liga gegen Wolfsburg schon das nächste Spitzenspiel an. "Sie sind noch ungeschlagen in der Liga und machen das sehr gut" , erwartet Dortmunds Coach Lucien Favre einen starken Gegner.

Wolfsburg in Liga defensivstark

Zuletzt zeigte die Formkurve beim VfL aber etwas nach unten. Gegen Augsburg gab es in der Liga nur ein torloses Remis. Dann folgte unter der Woche ein ganz bitterer Abend mit einem 1:6 gegen Leipzig im Pokal. Das Ergebnis klingt jedoch deutlicher als die Partie war. "Ich habe meine Mannschaft 55 Minuten auf Augenhöhe gesehen. Zum Schluss haben wir den Kopf verloren" , sagte Trainer Oliver Glasner.