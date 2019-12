Ohne Verletzungssorgen kann Paderborns Trainer Steffen Baumgart das Auswärtsspiel seines Teams bei Werder Bremen am Sonntag (08.12.2019/18 Uhr) in Angriff nehmen. Für die Partie des Tabellenletzten an der Weser stehen dem 47-Jährigen alle Spieler zur Verfügung.