Es sind unruhige Zeiten bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Der plötzliche Abschied von Sportdirektor Max Eberl, dessen Nachfolger Roland Virkus inzwischen im Amt ist, hat ebenso Spuren hinterlassen wie das 0:6 beim BVB am vergangenen Spieltag.

Diese Nachrichten verblassten allerdings vor dem Hintergrund der Tragödie, von der die Verantwortlichen am Donnerstag erfuhren: In der Nacht zuvor war Nachwuchsspieler Jordi Bongard bei einem Autounfall ums Leben gekommen. "Wir haben diese schreckliche Nachricht heute Morgen erhalten und sind fassungslos. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei Jordis Familie" , sagte Borussias Sportdirektor Roland Virkus am Donnerstag.

Abstiegskampf statt Europa

Ungeachtet des schrecklichen Ereignisses geht es am Wochenende in der Bundesliga weiter - mit der immens wichtigen Partie gegen Wolfsburg. Und da gelangt man wieder zu den Spuren, die das Spiel in Dortmund hinterlassen hat: Borussia war dort nach dem dritten Gegentor komplett auseinandergefallen.

Es war ein Offenbarungseid eines Teams, das in dieser Spielzeit weit unter den Möglichkeiten und ohne Selbstvertrauen agiert. Statt über das eigentliche Saisonziel "Europa" spricht man am Niederrhein längst über den Abstiegskampf. Nur vier Zähler beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang 16.

Dabei ist es nicht so, dass das Team das Fußballspielen verlernt hätte. Es ist ein großer Mix aus fehlendem Selbstvertrauen, Unvermögen und Pech. Das war auch in Dortmund zu sehen: Bis zum 0:3 spielte Gladbach stark mit, hatte einige Chancen und nur BVB-Torwart Gregor Kobel verhinderte einen anderen Spielverlauf.