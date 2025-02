Gegen "Vorbild" Frankfurt: Gladbach wohl ohne Kleindienst

Von den darauffolgenden sieben Spielen konnte die Borussia keines mehr gewinnen. Auch das Hinspiel in dieser Saison (0:2) und das Pokalspiel (1:2) gingen an die Eintracht.

Stürmer Kleindienst fraglich

Das darf sich aus Gladbacher Sicht am Samstag natürlich gerne ändern. Allerdings plagen die Borussia Personalsorgen. Besonders ins Gewicht fällt dabei der mögliche Ausfall von Stürmer Tim Kleindienst. "Tim ist fraglich. Es wird knapp", sagte Trainer Gerardo Seoane. Kleindienst, mit zwölf Toren und sechs Vorlagen bester Scorer der Borussia, plagen muskuläre Probleme in der Wade.

Auch Alassane Plea hatte zuletzt mit muskulären Problemem zu kämpfen, für ihn kommt die Begegnung wahrscheinlich noch zu früh. Torwart Jonas Omlin und die MIttelfeldspieler Frank Honorat und Rocco Reitz werden definitiv fehlen.

Seoane blickt "mit einem neidischen Auge " auf Frankfurt