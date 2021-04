Dass dies mit dem Abschied von Sport-Vorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner in Zusammenhang steht, wollte er nicht leugnen: "Es ist schon sehr wesentlich, mit welchen Leuten ich zu tun habe." Den Entschluss zum Abschied vom Main habe er in der Länderspielpause nach einem Gespräch mit Gladbachs Manager Max Eberl getroffen. "Da hat mich manches überzeugt" , betonte Hütter, der in Gladbach die Nachfolge des zum BVB wechselnden Marco Rose antritt.

Keine Ausstiegsklausel für Hütter in Gladbach

Auf die Frage, ob er von ihm geschätzte Eintracht-Profis nehmen würde, antwortete er ausweichend: "Ich kann nichts versprechen, sage aber, dass ich aktiv niemand mitnehmen möchte" - Frankfurts Fans wird das wohl kaum beruhigen.

Unterdessen bestätigte Eberl, dass Hütter keine Ausstiegsklausel in seinem Drei-Jahres-Vertrag verankert habe. Rose und Hütter können vorzeitig gehen. Hütter, der mit einem Punkteschnitt von 1,58 der erfolgreichste SGE-Trainer seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist, kostet die Borussia 7,5 Millionen Euro Ablöse.

Rose: "Müssen auch mal einfache Mittel wählen"

Im Gegensatz zum ganzen Wirbel um Hütter in Frankfurt ist in Gladbach nach drei Spielen ohne Niederlage wieder etwas Ruhe eingekehrt. Vier Punkte Rückstand hat das Rose-Team zurzeit auf Platz sechs, der zur Teilnahme an den Play-offs zur neu geschaffenen Europa Conference League berechtigt.

"Frankfurt besitzt fußballerische Qualität, viel Wucht und gute Abläufe mit und gegen den Ball" , sagte Rose. "Wir werden gegen die SGE wenig Zeit haben und müssen dementsprechend schnelle und gute Entscheidungen treffen. Möglicherweise müssen wir auch mal einfache Mittel wählen, um nicht in ihre hohe und aggressive Verteidigung zu laufen."

