Borussia Mönchengladbach will sich im Auftaktspiel der 59. Bundesliga-Saison am Freitag (20.30 Uhr) gegen Topfavorit Bayern München nicht verstecken. "Ich bin generell ein Fan davon, die Spieler loszulassen - aber intelligent" , sagte Trainer Adi Hütter: "Es macht nicht viel Sinn, Passivität an den Tag zu legen. Dafür hat Bayern einfach zu viele Möglichkeiten, um uns auszuspielen. Wir müssen selber aktiv sein, auch mit dem Ball."