Da kommt es natürlich ungelegen, dass es beim BVB mal wieder drunter und drüber geht. Am Donnerstag musste Kaderplaner Sven Mislintat gehen. Es war das Ende des Machtkampfs mit Sportdirektor Sebastian Kehl. Nun soll in Dortmund endlich Ruhe einkehren.

Angespannte Stimmung im Umfeld

Ruhe und der Fokus auf das Wesentliche ist das, was die Borussia aktuell braucht. Und das Wesentliche ist die Fußball-Bundesliga. Die Stimmung im Umfeld und bei den Fans ist aufgrund der sportlichen Situation angespannt.

Dagegen hilft nur eines - und das sind Siege. Und genau dort ist Kovac gefragt. Der neue Coach war vor seiner Premiere bemüht, den nötigen Optimismus zu verbreiten. Seine Spieler seien "positiver Dinge und können es kaum erwarten, die Punkte zu holen, die wir unbedingt brauchen" , sagte er. "Es geht darum, Spaß und Freude zu vermitteln. Wenn die Spieler es haben, werden es die Fans mitbekommen - und auch mitfeiern."

Kovac' Motto: "Keep it simple"