BVB-Trainer Terzic vor Union: "Noch die Chance, Geschichte zu schreiben"

"Man muss festhalten, dass wir in London, in München und jetzt hier in Leipzig nicht die Leistung gezeigt haben, um ganz nach vorn zu kommen" , befand auch Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl, der von "zwei Nackenschlägen in kürzester Zeit" sprach. "Die Frage ist, warum die Mannschaft leichtfertig niederreißt, was sie sich acht Monate lang mit harter Arbeit aufgebaut hat" , sagte Watzke, der noch in der Nacht nach dem Leipzig-Spiel die Situation mit dem Trainer aufgearbeitet hat.

Terzic glaubt noch an Meisterschaft