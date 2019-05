Wunder gibt es immer wieder: Es ist gerade knapp drei Wochen her, dass BVB-Coach Lucien Favre erklärte: "Der Titel ist gespielt für mich." Die aktuellen Aussagen aus Dortmund vor dem Saisonfinale der Fußball-Bundesliga bei der anderen Borussia aus Mönchengladbach klingen anders.

"Alles ist noch möglich"

"Alles ist noch möglich" , sagt Borussia Dortmunds Trainer jetzt. Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Bayern München gegen Eintracht Frankfurt würde der BVB an München vorbeiziehen. "Wir müssen es gewinnen und hoffen, dass in München etwas passiert", so Favre. Selbst der eigentlich als Skeptiker bekannte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke schlägt forsche Töne an. "Meine Hoffnung wird jeden Tag größer. Ich habe das Gefühl, dass wir vor großen Dingen stehen" , sagte Watzke vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.05.2019). Sportdirektor Michael Zorc setzt auf mögliche Dynamiken: "Wenn wir in Führung gehen würden, würde das direkt etwas auslösen. Im Fußball treten Dinge ein, die du vorher nicht für möglich gehalten hättest."

Reus kehrt nach Rot-Sperre zurück

Kapitän Marco Reus kehrt nach zwei Spielen Sperre in den Kader zurück. Dagegen bleibt offen, ob der Schweizer wieder mit Landsmann Roman Bürki planen kann. Der Stammkeeper (muskuläre Probleme) brach am Donnerstag die Trainingseinheit ab. Abwehrspieler Abdou Diallo wird wohl fehlen.