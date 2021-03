Das Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinales ist geschafft, das Erreichen des Champions-League-Viertelfinales ebenfalls: Hinter Borussia Dortmund liegen aufreibende Wochen mit einem positiven Trend. Jetzt soll der Fokus voll auf die Fußball-Bundesliga gerichtet sein, denn hier gibt es großen Verbesserungsbedarf.

"Das sind alles Qualifikationsspiele"

Als Tabellensechster haben die Dortmunder derzeit vier Punkte Rückstand auf Rang vier. Will man auch im siebten Jahr in Serie die Qualifikation für die Königsklasse schaffen, sind in Partien wie im Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (13.03.2021, 18.30 Uhr) Siege fast schon zwingend erforderlich.

"Damit wir solche Highlightspiele wie gegen Sevilla in der Champions League erleben dürfen, müssen wir die kommenden Aufgaben in der Bundesliga als Qualifikationsspiele nutzen. Priorität hat ganz klar, Platz vier zu erreichen. Dafür zählt ab jetzt jedes Spiel" , sagte Trainer Edin Terzic vor dem Duell gegen die Hertha.

"Hertha hat ganz viele Waffen"

Die gleiche Richtung gibt Sportdirektor Michael Zorc vor: "Es wäre fatal, wenn wir uns jetzt falsch fokussieren. Jetzt zählt für uns nur die Bundesliga. Die Champions-League-Qualifikation wird bis zum Saisonende unser Hauptthema sein."

Dabei ist den Dortmundern klar, dass die Aufgabe gegen die Berliner kein Selbstläufer wird. "Sie stehen nicht da, wo sie eigentlich hingehören" , sagte Edin Terzic über den Gegner, " sie haben ganz viele Waffen: große Physis vorne im Sturm, viel Tempo auf den Flügeln und kreative Fußballer im Zentrum."

Jadon Sancho erneut nicht dabei

Beim BVB ist mit der gleichen Startaufstellung wie gegen Sevilla am Dienstag zu rechnen. Jadon Sancho fällt verletzungsbedingt aus. Manuel Akanji nimmt zwar wieder am Mannschaftstraining teil, für ihn dürfte ein Einsatz zu früh kommen. Giovanni Reyna und Raphael Guerreiro werden wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Stand: 12.03.2021, 09:55