Ex-Herthaner Löwen ein Kandidat für Bochums Startelf

"Jetzt nach der Länderspielpause will man sicher einen Neustart hinlegen. Das wollen wir verhindern" , sagte Reis mit Blick auf die Berliner, die die ersten drei Spiele in Köln (1:3), gegen Wolfsburg (1:2) und in München (0:5) verloren. Der Gegner komme zwar nicht " mit breiter Brust, aber Ambitionen, Punkte zu holen" .