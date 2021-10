Die größte Entwicklung seit der Vorbereitung sehe er im " Teamspirit " der Mannschaft. Ihm imponiere, wie seine Spieler " Verantwortung übernehmen und den Raum, den die Abgänge hinterlassen haben, wieder füllen ". Bayer 04 ist mit 13 Zählern punktgleich mit dem VfL Wolfsburg erster Verfolger von Spitzenreiter Bayern München.

Seoane: " Ich war noch nie in Bielefeld "

Nach einem spektakulären Abend in Schottland sieht Seoane sein Team auch für das Bundesliga-Kontrastprogramm beim Tabellen-16. Arminia Bielefeld gewappnet. " Die physische Präsenz der Mannschaft wird wichtig sein. Ich war noch nie in Bielefeld, aber ich habe genügend Leute in meinem Team, die mir berichten, was uns dort erwartet ", sagte der Trainer des Tabellenzweiten.

Kramer über Wirtz: " Können uns über so ein Talent freuen "

Bielefelds Trainer Frank Kramer

Bielefelds Trainer Kramer zeigt sich indes insbesondere von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des 18 Jahre alten Bayer-Talents Florian Wirtz beeindruckt. "Er ist ein toller Spieler. Er ist wahnsinnig kaltschnäuzig und hat ein gutes Gespür für Räume. Wir Deutsche können uns freuen, dass wir so ein Talent haben. Jetzt müssen wir es schaffen, dass er das Sonntag nicht zeigt ", so Kramer vor der Partie.

Kramer: " Wir müssen denen richtig auf den Keks gehen "

Verstecken will er sich mit seiner Elf vor der Werkself aber nicht. "Die haben eine sehr gute Mannschaft, mit einer enormen Qualität in der Offensive, das hat man in Glasgow wieder gesehen. Wir müssen sie richtig bearbeiten, wir müssen denen richtig auf den Keks gehen", so Kramer.

Die Bielefelder sind in bislang sechs Partien noch sieglos und mit nur vier Punkten Tabellen-16. Trotzdem sagt Kramer, " wollen wir entschlossen die Gelegenheiten beim Schopfe packen. Wir haben uns gut vorbereitet und hoffen, dass wir das dann gut umsetzen können. Klar ist: Wir werden eine sehr gute Leistung brauchen. "

dpa | Stand: 02.10.2021, 14:30