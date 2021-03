"Im Abstiegskampf musst du Nehmerqualitäten beweisen", sagte Kramer, der in der vergangenen Woche auf Uwe Neuhaus gefolgt war: "Die Mannschaft hat so einen guten Charakter, die sehen immer die Chance."

In der Partie gegen Leverkusen gehe es darum, die wenigen Möglichkeiten "konsequent" und "mit viel Überzeugung" zu nutzen, sagte der 48-Jährige am Freitag weiter. Nach der Niederlage gegen Werder Bremen (0:2) wolle er "auf das Positive blicken und das war nicht so schwer zu finden", sagte der Coach des Tabellen-17. aus Ostwestfalen.

Fraglich ist im Spiel in Leverkusen am Sonntag der Einsatz des angeschlagenen Außenverteidigers Jacob Laursen. Verzichten muss Bielefeld auf den rot-gesperrten Defensivspieler Nathan de Medina. Verletzt fallen laut Club-Angaben zudem die Ergänzungsspieler Joan Simun Edmundsson und Reinhold Yabo aus. Angreifer Sergio Cordova, der gegen Bremen gefehlt hatte, ist hingegen wieder dabei.

Offen ließ Kramer, ob Kapitän Fabian Klos gegen Bayer Leverkusen wieder in die Startelf zurückkehrt. Der 33 Jahre alte Stürmer stand im Nachholspiel gegen Bremen am Mittwoch erstmals in dieser Fußball-Bundesligasaison nicht in der Anfangsformation der akut abstiegsbedrohten Ostwestfalen, wurde aber eingewechselt und kam zu einigen Abschlüssen. "Wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir den Fabi in die richtige Position bringen.

Leverkusen hat Negativserie beendet

Leverkusens Trainer Peter Bosz.

Gastgeber Bayer Leverkusen hat zuletzt nach zuvor fünf sieglosen Pflichtspielen in Serie bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. "Nach dem guten Spiel und dem Ergebnis in Gladbach ist es wichtig, dass wir da weitermachen", sagte Bayer-Trainer Peter Bosz. "Gegen Bielefeld müssen wir auch unbedingt gewinnen."

Bosz kann in dem NRW-Duell womöglich wieder auf den zuletzt angeschlagenen Abwehrchef Sven Bender und Mittelfeldspieler Florian Wirtz zurückgreifen. Sven Bender habe am Freitag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert, sagte Bosz. "Da müssen wir schauen, wie es sich entwickelt."

Wirtz gehe es nach seiner Coronainfektion "sehr gut, er hatte wenig Probleme", sagte der Niederländer. Der U21-Nationalspieler absolvierte nach seiner Quarantäne am Freitag noch ein Einzeltraining, eine Rückkehr in den Kader entscheidet sich erst kurzfristig.

Stand: 13.03.2021, 19:34