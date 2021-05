Bayern möglicherweise schon vor Anpfiff Meister

In den Augen von Rose ist die Aufgabe durch die Bayern-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 noch etwas schwerer geworden. "Die Bayern zu bespielen, wenn sie zu Hause Meister werden können, nach einer Niederlage, ist eine große Herausforderung ", sagte der scheidende Chefcoach auf der Pressekonferenz vor der Partie. Falls Borussia Dortmund zuvor den Zweiten RB Leipzig besiegt, würde München sogar schon vor Anpfiff als Meister feststehen.

In München müsse "die Leistung stimmen", daher habe man sich das "Hinspiel angeschaut, dass wir gewonnen haben" , sagte der nach der Saison zu Borussia Dortmund wechselnde Coach. Dabei "haben wir festgestellt, dass wir in den ersten 20 Minuten zu passiv waren und nicht die Intensität an den Tag gelegt haben, um die Bayern zu verteidigen." Man müsse den Münchnern mit "Ballbesitzpassagen und Umschaltmomenten" wehtun. "Das wird ein wichtiger Faktor" , betonte Rose.

Video starten, abbrechen mit Escape Rose: "Nachvollziehbar, dass der wichtigste Mitarbeiter ein paar Euro kostet". Sportschau. . 00:40 Min. . Verfügbar bis 06.05.2022. Das Erste.

Dass die Gladbacher den Bayern die Stirn beiten können, haben sie nicht nur im Januar bewiesen. Mit acht Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen in den letzten zehn Jahren ist die Borussia das einzige Team, das seine Bilanz gegen den Rekordmeister ausgeglichen gestalten konnte.

Gladbach benötigt drei Siege aus drei Spielen

Vor den letzten drei Partien der Saison liegen die Fohlen vier Punkte hinter Bayer Leverkusen und der Europa-League-Qualifikation. "Wir müssen versuchen, aus den letzten drei Spielen das Maximum herauszuholen, um noch die Chancen zu haben, in die Europa-League-Plätze reinzurutschen" , sagte Rose: "Ansonsten müssen wir versuchen, den siebten Platz zu verteidigen. Das ist die Aufgabe." Der siebte Rang würde die Qualifikation für die neu geschaffene Europa Conference League bedeuten.

Stindl Kandidat für die Startelf?