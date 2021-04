Knapp vier Wochen ist es jetzt her, dass Hannes Wolf bei Bayer 04 Leverkusen das Traineramt von Peter Bosz übernommen hat. Seine Bilanz liest sich gut: Aus drei Spielen holte die Werkself unter Wolf sieben Punkte. Eine Niederlage gab es noch nicht. Aber: Mit Schalke (2:1), Hoffenheim (0:0) und Köln (3:0) hatte der 40-Jährige bislang eher Pflichtaufgaben zu lösen.

Das wird sich in dieser Woche ändern. Denn am Dienstag (20.30 Uhr) sind die Leverkusener beim Tabellenfürher Bayern München zu Gast, am Samstag darauf (18.30 Uhr) kommt der aktuelle Tabellenvierte Eintracht Frankfurt nach Leverkusen.

"Wir brauchen weiter Punkte"

Bayer 04 steht also eine richtungsweisende Woche bevor. Der Rückstand auf Borussia Dortmund auf dem Europa-League-Platz beträgt nur zwei Punkte. Aber auch die Champions League ist bei sechs Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt noch in Reichweite. Gegen beide Teams hat die Werkself zudem noch direkte Duelle. Seine Mannschaft müsste nun "zum Sprint ansetzen" , sagte Wolf am Montag. "Es sind nur noch fünf Spiele und wir brauchen weiter Punkte."