Bayer mit erster Pflichtspielniederlage im Rücken nach Freiburg

Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch stieg Peter Bosz in der Nacht zu Freitag in Prag in den Flieger. Der Ärger des Trainers von Bayer Leverkusen begrenzte sich nach der 0:1-Niederlage bei Slavia Prag aber nicht alleine auf den schottischen Schiedsrichter William Collum, sondern traf ebenso seinen Spieler Karim Bellarabi. Der hatte nach Ansicht nahezu aller Experten in der 21. Minute eine unberechtigte Rote Karte gesehen. Doch sein zumindest ungestümes Einsteigen machte ihn laut Bosz zum Mitschuldigen.

"Meiner Meinung nach war es völlig unnötig, dort überhaupt zu foulen." Auf die Frage, ob er eher mit Bellarabi oder mit Collum ein ernstes Gespräch führen müsse, antwortete der 56-Jährige knurrig: " Mit beiden nicht. Denn das macht keinen Sinn."