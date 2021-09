Nein, Gerardo Seoane ist nicht zufrieden mit der Zeitplanung in der Länderspielpause. Das war dem Schweizer am Freitag (10.09.2021) auf der Pressekonferenz anzumerken. Der Trainer von Bayer 04 Leverkusen befindet sich in einer Wartehaltung.

Hincapié und Aranguiz keine Optionen

Klar ist dabei schon, dass Piero Hincapié, der in der Nacht auf Freitag noch für Ecuador 90 Minuten auf dem Platz gestanden hat, sowie Charles Aránguiz (45 Minuten für Chile) keine Option sind.