Baumgart: "Haben für mich das größte Herz"

Ein Sieg wäre also enorm wichtig, wenn Paderborn am Mittwoch (27.05.2020, 20.30 Uhr) beim FC Augsburg zu Gast ist. Augsburg, das mit zwölf Punkten Vorsprung schon weit vor den Paderbornern liegt, gewann am letzten Spieltag nach zuvor sechs sieglosen Partien 3:0 gegen Schalke 04.

SCP-Trainer Steffen Baumgart denkt weiterhin nicht an Resignation. "Wir haben die schlechteste Ausgangsposition und wir haben vielleicht den Kader mit der geringsten individuellen Qualität. Aber wir haben für mich mit das größte Herz in dieser Liga" , sagte der 48-Jährige am Dienstag (26.05.2020) bei der Pressekonferenz.

Trotz der mehr als schlechten Ausgangslage und der 0:1-Hinspielniederlage glaubt Baumgart weiter an den Klassenerhalt und sieht auch kein Problem in der kurzen Abfolge der Spiele nach der Fortsetzung dieser Saison. " Die Jungs sind trainiert, die Jungs sind gut vorbereitet. Wir haben zehn Wochen Zeit gehabt, um uns mit dieser Situation auseinandersetzen zu können" , meinte der Paderborner Aufstiegscoach. "Wir sollten weniger über die Belastung der Jungs nachdenken. Die haben Vollgas zu geben."

Sven Michel wieder eine Option

Wieder eine Alternative ist Offensivkraft Sven Michel, der in den beiden letzten Spielen aufgrund einer Zahnoperation nicht im Kader stand. Auch Innenverteidiger Sebastian Schonlau und Sebastian Vasiliadis sind einsatzbereit, nachdem beide nach der Partie gegen Hoffenheim angeschlagen waren. " Wir werden aus dem vollen schöpfen können und sind frohen Mutes", sagte Steffen Baumgart.

red/sid/dpa | Stand: 26.05.2020, 12:47