Kramer: "Wir müssen sie nerven"

Trainer Frank Kramer erwartet von seiner Mannschaft Hoffenheim eine große Willensleistung. "Wir wollen das Tau wie beim Tauziehen Stück für Stück ein kleines bisschen auf unsere Seite bringen. Wir müssen sie nerven. Wir müssen zeigen, dass wir einen Tick entschlossener sind" , sagte der 49-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie.