"Das war für uns alternativlos" , sagte Arminias Geschäftsführer Samir Arabi zur Abstellungssperre. "Hätten wir die Spieler abgestellt, wären sie in Quarantäne gekommen und hätten für das Spiel gegen Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung gestanden." Die Ostwestfalen hatten fünf Nationalspieler nicht abgestellt, weil sie nach Bestimmungen der örtlichen Gesundheitsbehörden in jedem Falle nach der Rückkehr aus Risikogebieten für einige Tage in Quarantäne gemusst hätten. Auch Neuhaus bezeichnete das als "eine gute Lösung" .

Nach Länderspielreise: Bayers Tapsoba positiv auf Covid-19 gestetet

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

Bayer hingegen vermeldete nach der Länderspielpause seinen ersten Corona-Fall im Team. " Innenverteidiger Edmond Tapsoba ist positiv auf COVID-19 getestet worden ", hieß es am Freitag. Die Infektion des Nationalspielers aus Burkina Faso sei nach der Rückkehr von der Länderspielreise mit zwei Qualifikations-Partien für den Afrika-Cup gegen Malawi diagnostiziert worden.

" Tapsoba hatte nach seiner Ankunft keinerlei Kontakt zur Lizenzmannschaft und zum Betreuerstab von Bayer 04 ", informierte der Klub auf seiner Webseite. Der 21-Jährige sei umgehend in häusliche Quarantäne geschickt worden, alle weiteren Maßnahmen würden nun mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden.

Trainer Peter Bosz kritisierte die ungleichen Bedingungen bei den Abstellungen für Länderspiele. " Ich habe mitbekommen, dass die Bielefelder ihre Spieler nicht für Länderspiele abgestellt haben. Das ist nicht gerecht und nicht gleich, weil wir verschiedene Bundesländer und verschiedene Gesundheitsämter haben ", sagte der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten vor der Partie.

Maier fehlt, Voglsammer dabei

Während die Werkself coronabedingt auf den Defensivmann verzichten muss, kann Arminias Trainer Neuhaus wieder mit Stürmer Andreas Voglsammer planen, der aufgrund eines im August erlittenen Haarrisses im Fuß in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat. "Er ist jetzt seit drei Wochen wieder im Training dabei und entwickelt sich von Tag zu Tag" , erklärte Neuhaus. Für die Partie gegen Leverkusen stehe der 28-Jährige erstmals wieder zur Verfügung, "allerdings nicht von Beginn an und auch nicht für 60 Minuten" .

Einen treffsicheren Angreifer kann die Arminia gut gebrauchen, stellt sie doch mit nur vier Toren in sieben Spielen die schwächste Offensive der Liga. Personell nachgelegt werden soll im Winter allerdings nicht. "Sollte sich kein Spieler schwerwiegend verletzen, wird es keine Transfers im Winter bei uns geben" , stellte Arabi klar. Stattdessen sei wegen der coronabedingt schwierigen wirtschaftlichen Lage ein Gehaltsverzicht ein Thema. "Wir werden uns noch mit der Mannschaft zusammensetzen und dazu austauschen" , so Arabi.

Heimbilanz spricht für Bielefeld

Gegen noch ungeschlagene Leverkusener geht der Tabellen-15. als klarer Außenseiter ins Spiel. Allerdings spricht die Heimbilanz gegen die Rheinländer und für die Arminia. Seit der Saison 1999/2000 hat Leverkusen kein Bundesligaspiel mehr in Bielefeld gewonnen. In sechs Duellen setzte sich viermal die Arminia durch, ein Spiel endete mit einem Remis.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Stand: 19.11.2020, 16:30