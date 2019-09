Stärken im Kopfballspiel

Nübel begann seine fußballerische Karriere als Feldspieler, bis ihn Paderborns Jugendtrainer Marco Cirrincione zunehmend auch im Tor aufstellte. "Ganz ehrlich, das war damals keine große Kunst zu erkennen, welches Talent der Junge für die Torwart-Position hatte. Aber auch auf dem Feld war er ziemlich gut", erklärte Cirrincione im Juni gegenüber fupa.net. "Vielleicht wäre es damals auch nicht verkehrt gewesen, ihn parallel weiter als Feldspieler auszubilden. Zu seinen Stärken gehörte besonders das Kopfballspiel. Ich warte nur darauf, dass Alex bald in der Bundesliga in der letzten Minute nach einer Ecke einköpft." Erst in der U14 spielte Nübel fest im Tor.

Nübel warnt vor Paderborn