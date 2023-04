"War in allen Belangen zu wenig"

Bei der Niederlage in Hoffenheim waren die Verantwortlichen zuletzt aber nicht nur von der Effizienz ihres Teams im Angriff enttäuscht. Vielmehr wurde die teils blutleere Einstellung einiger Spieler auffällig und hat Thomas Reis und Co. offenbar wirklich erschrocken. "Das war in allen Belangen zuletzt zu wenig", sagt Reis geradeheraus.

Der Coach findet aber auch: "Wir haben es geschafft, durch unsere Mentalität acht Spiele in Serie nicht zu verlieren und uns heranzukämpfen. Dazu waren wir nahe am Limit, es hat die Mannschaft viel Energie gekostet. In den letzten Spielen der Saison müssen wir zusehen, dass wir wieder an diese 100 Prozent herankommen", sagte Reis in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe. Er sei "immer noch fest vom Klassenerhalt überzeugt."

Kein schönes Spiel? - "Ist mir wurscht"

Hertha müsse "in jeder Situation spüren, dass hier nichts zu holen ist", wünscht sich Reis, der nicht unbedingt ein hochklassiges Spiel erwartet. "Kann sein, dass es kein schönes Spiel wird, aber das ist mir wurscht", erklärt er.

Ruppig dürfte das Kellerduell auf jeden Fall werden. Herthas Routinier Kevin-Prince Boateng hat bereits angedeutet, für einen Sieg auch einen Platzverweis in Kauf zu nehmen. "Wir sind im Abstiegskampf, wir sind nicht hier, um schön zu spielen oder den Fuß wegzuziehen. Wenn das nah an der Roten Karte ist, dann ist das so. Wir sind hier, um zu kämpfen", so der 36 Jahre alte frühere Schalker.

Reis: "Eine Rote Karte wäre fatal"

Das sieht Schalkes Trainer Reis etwas anders, der von seiner Mannschaft neben Einsatzbereitschaft und Härte auch Cleverness fordert. "Wir müssen hart sein, aber trotzdem bewusst und das Risiko in vielen Situationen möglichst minimieren. Es wäre fatal, wenn wir eine Rote Karte riskieren würden."

Dessen ungeachtet bereiten die Königsblauen natürlich schon jetzt die kommende Saison vor. "Ligen-unabhängig" - wie man so schön sagt. Sportvorstand Peter Knäbel hat bereits angekündigt, verstärkt in der Jugendabteilung zuzugreifen. "Wir werden vier Spielern aus unserer Knappenschmiede Profiverträge geben", hat er angekündigt. Um welche Talente es dabei geht, ließ er noch offen.

Sukzessive sollen die Nachwuchsspieler mit "spannenden Profilen" herangeführt werden. Konkrete Namen nennt Knäbel nicht. Es wird spekuliert, dass es sich bei dreien um U19-Stürmer Keke Topp sowie dessen A-Junioren-Kollegen Mattes Hansen und Assan Ouedraogo handeln könnte.

Dies aber ist zunächst noch Zukunftsmusik. Erst einmal geht es darum, noch alle Chancen in Richtung Klassenerhalt zu nutzen. Die Lage ist bei weitem nicht so aussichtslos wie in der Abstiegssaison von vor zwei Jahren, als sich die seinerzeit abgehängten Schalker zu diesem Zeitpunkt bereits auf einer Abschiedstournee aus der Bundesliga befanden. Sollte gegen Hertha ein Sieg gelingen, wäre das gleichbedeutend mit einem zumindest vorübergehenden Sprung auf Relegationsrang 16. Den die Schalker am Saisonende wahrscheinlich gern annehmen würden.