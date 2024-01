Kölner Offensiv-Dilemma und kein Ausweg

Seine Botschaft ist eindeutig. Noch sind die Kölner nicht in die 2. Bundesliga abgestiegen. Der 19. Spieltag steht ja erst noch bevor. Aber: Nach fünf sieglosen Spielen mit nur einem erzielten Treffer stehen die Rheinländer auf Tabellenplatz 17 mächtig unter Druck.

Alle, Trainer, Spieler, Verantwortliche, kämpfen darum, doch noch die Kurve zu kriegen. Deshalb will Schultz keinen Blick in die Vergangenheit richten. "Ich bin dafür da, vorher Entscheidungen zu treffen und nicht danach alles zu bewerten, was schiefgelaufen ist. Dann wäre ich in die Pathologie gegangen" , so Schultz über die jüngste (Experten-) Kritik von außen.

Video starten, abbrechen mit Escape Schultz - "Dann wäre ich in die Pathologie gegangen" WDR. . 00:07 Min. . Verfügbar bis 25.01.2025. WDR.

Ein fast unerreichbares Ziel

Es geht dem 46-Jährigen, so sagt er es, ausschließlich um das Hier und jetzt - und um die Zukunft. So weit so gut mit den typisch optimistischen Aussagen, die Fußballlehrer in solch prekären Situationen treffen (müssen). Tatsächlich ist die Lage prekär. Elf Zähler nach 18 Partien sind eine geradezu verheerende Bilanz, die wenig Platz für Optimismus bereithält. "Wir müssen uns entwickeln ", so Schultz.

Das gegnerische Tor ist für seine Spieler ein fast unerreichbares Ziel. Erst elf Tore sind den Offensivkräften bislang gelungen. Der beste Schütze, Davie Selke (5 Tore), fällt verletzt aus. Andere, die für den 29 Jahre alten Angreifer in die Bresche springen könnten, sind nicht in Sicht. Steffen Tigges (25) und Sargis Adamyan (30) sollten adäquater Ersatz sein, haben aber beide noch nicht getroffen.

Ein weiterer Stürmer, Luca Waldschmidt, fällt mit einem Wadenbeinbruch ebenfalls noch aus. Mit Florian Kainz, (Knie) droht zudem einer der besten Kölner Flankengeber gegen die Niedersachsen ebenfalls auszufallen.

Bei Gegentreffern im Mittelfeld

Dabei versuchen die verbliebenen FC-Spieler alles, um erfolgreich vor dem gegnerischen zu agieren. Mangelndes Engagement kann man ihnen nicht vorwerfen. Allein gegen Borussia Dortmund hatten die Kölner 13 Eckbälle heraus gearbeitet - also eine hohe Anzahl viel versprechender Standardsituationen, um einen Treffer zu erzielen. Genutzt hat es nichts. Wieder einmal ist kein Tor gefallen. "Dass wir uns verbessern müssen, wie wir die Bälle in die Box spielen und wie wir dort positioniert sind, das ist völlig klar", sagte Schultz. "Das Thema sehen wir auch."

Es hakt beim FC vor allem im Angriff. Mit der Anzahl der Gegentreffer (33) liegt das Schultz-Team derweil im Mittelfeld der Liga. Eine alles andere als enttäuschende Bilanz. Auch wenn Schultz anmerkt, dass er damit ebenfalls nicht zufrieden sein kann. "Wir müssen es schaffen, zu Null zu spielen" , so der FC Trainer. Die wohl einzige Lösung: Denn wie sollen die Kölner einen Rückstand ausgleichen oder noch drehen, wenn sie in der Offensive so selten ihr Ziel finden?

"Spieler geben im Training Vollgas"

Zumal der Klub aufgrund der von der FIFA verhängten zweijährigen Transfersperre auf absehbare Zeit keine Verstärkungen verpflichten kann. Schultz und die Kölner stecken damit in einem echten Dilemma. "Jeder Spieler gibt in jedem Training Vollgas. Der Drive ist zu 100 Prozent da", sagte Schultz.

Die einzige Hoffnung, die allen Beteiligten bleibt, besteht darin, dass der kollektive Spieler-Eifer die mangelnde Offensiv-Qualität in der laufenden Saison noch irgendwie beiseite schieben kann. Trainer Schultz scheint daran zu glauben.