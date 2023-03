Doch im Gegensatz zu den eher mauen Leistungen gegen Wolfsburg und in Stuttgart machte der Auftritt an der Alten Försterei wieder Hoffnung. " Die Jungs arbeiten sehr gut, deswegen hoffe ich, dass wir das hinbekommen ", ist auch Baumgart guten Mutes, warnt aber vor dem Spiel gegen das Schlusslicht: " Bochum ist schwer zu bespielen und in der Lage, Ergebnisse einzufahren, mit denen keiner rechnet. " Bochum laufe sehr aggressiv an, " sie haben schon ihre Waffen. Das wird ein schwieriges Spiel. Wir sollten uns nicht von den Ergebnissen blenden lassen ", meinte Baumgart.

Vier Bochumer Pleiten in Serie

Und meint damit die letzten vier Partien der Westfalen: 0:3 bei den Bayern, 0:2 gegen Freiburg, 0:3 in Bremen und zuletzt das 0:2 gegen Schalke, durch das der VfL an das Tabellenende rutschte. Der VfL kassierte somit nunmehr vier Pleiten am Stück. Ein Ergebnis, mit dem keiner zuvor gerechnet hatte, wie Baumgart meinte, war sicherlich das Spiel zuvor gegen Hoffenheim, in dem die Elf von Trainer Thomas Letsch überraschend deutlich mit 5:2 gewonnen hatte.

28 von 37 Gastspielen in Köln gingen verloren

Doch die Aufgabe in der Domstadt wird für den VfL nicht leicht. In bislang 37 Bundesligaauftritten als Gast des 1. FC Köln fuhren die Westfalen 28mal ohne Punkte nach Hause. Immerhin siebenmal nahmen die Bochumer wenigstens einen Zähler mit an die Castroper Straße.