Der Ruhrpottklub will mit einer offensiven Auf- und Einstellung den ersten Liga-Sieg seit Januar 2020 einfahren. Ob das gelingt? Jedenfalls ist Besserung vonnöten, denn in den bisherigen 14 Ligaspielen erzielte Schalke nur acht Treffer. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr) würden die "Königsblauen" den Negativ-Rekord von Tasmania Berlin (1965/66) von 31 sieglosen Spielen in Folge einstellen.

"Das wollen wir natürlich verhindern" , betonte Trainer Christian Gross am Freitag. Dafür forderte er eine couragierte Leistung. "Den Mutigen gehört die Welt - das will ich auch in meiner täglichen Arbeit vermitteln", appellierte Gross vor seinem Heimdebüt: "Wir müssen vors Tor kommen, wir müssen in die gefährlichen Zonen kommen."

Tasmania Berlin bangt gemeinsam mit Schalke