Bochum kommt mit breiter Brust

Ob Bochums Fan-Vorteil letztlich ein Faktor sein wird im Kampf gegen die mutmaßliche sportliche Übermacht des international gewieften Gegners - das wird man sehen. Klar ist, dass der VfL auch abseits der Fan-Unterstützung mit jeder Menge Moral antreten kann - schließlich zeigte sich der Aufsteiger vor der Länderspielpause sportlich gut in Schuss.

Zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage gab es in den letzten vier Spielen. Der VfL hat sich mit aktuell 13 Punkten recht kommod auf Rang 12 der Liga platziert.

Daher jammert Trainer Thomas Reis auch gar nicht groß über die personellen Ausfälle: Weder der flinke Gerrit Holtmann noch der schussgewaltige Danny Blum stehen ihm zur Verfügung, beide sind verletzt. "Es ist wie es ist" , sagt der Coach und fordert: "Müssen eben andere in die Bresche springen."

Bayer ist aus dem Tritt

So locker drauf wären sie in Leverkusen auch ganz gern - das aber fällt im Moment etwas schwer. In den letzten vier Bundesligaspielen gelang kein Sieg, hinzu kam das bitterböse 1:2 gegen Zweitligist Karlsruhe im DFB-Pokal. Nur in der Europa League lief es - Betis Sevilla konnte daheim jüngst mit 4:0 deutlich bezwungen werden.

Bayers junges Team ist aus dem Tritt - das ist klar. Immerhin kann der zuletzt verletzte Florian Wirtz wieder mittun. Torjäger Patrik Schicks Einsatz ist aber nach einer erst soeben einigermaßen auskurierten Sprunggelenksverletzung noch überaus fraglich.

Stand: 19.11.2021, 11:00