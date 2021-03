26 Gegentore in sechs Spielen

Ebenso ernüchtern ist die jüngste Bilanz der Dortmunder bei Gastspielen in München. Seit sechs Spielen haben die Dortmund in München keinen Punkt mehr geholt, aber satte 26 Gegentore kassiert. Bei keinem anderen Verein hat der BVB eine solche Negativserie vorzuweisen. Seit drei Gastspielen hat der BVB sogar noch nicht mal ein Tor geschossen. Die Ergebnisse der letzten drei Jahre in der Bundesliga: 4:0, 5:0, 6:0.

"Dass wir auf Augenhöhe agiert haben, hat sich mir nicht erschlossen. Da haben wir keine gute Figur gemacht" , sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. " Ich hab auch immer das Gefühl, beim FC Bayern macht es immer noch einmal besonders Klick, wenn es gegen uns geht."

Terzic: "Sind näher rangekommen"

Auch BVB -Trainer Edin Terzic hat Respekt vor dem kommenden Gegner. "Das ist die erfolgreichste Mannschaft, die es im vergangenen Jahr weltweit gab" , sagte er, fügte dann aber an: "In dieser Saison haben wir in beiden Spielen gezeigt, dass wir näher rangekommen sind in den letzten Vergleichen."

Die letzten Ergebnisse untermauern Terzic' These. Zu Beginn der Saison verlor den BVB den Supercup - in München - nur knapp mit 2:3. Genauso endete das Hinspiel in Dortmund. Beide Spiele hätte der BVB sogar gewinnen können. "Die Kleinigkeiten haben die beiden Spiele entschieden" , so Terzic. "Das müssen wir abstellen."

Trend macht dem BVB Mut

Zuversicht machen dem BVB auch die letzten Ergebnisse Der wichtige 1:0-Sieg im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am Dienstag war der vierte Pflichtspielsieg in Folge und das dritte Spiel nacheinander ohne Gegentor. Und eine starke Defensive wird gegen die Bayern und Stürmer Robert Lewandowski von besonderer Bedeutung sein. "Am besten lässt man den Gegner nicht ins letzte Drittel kommen" , sagte Terzic. "Wir müssen die Bälle behaupten, dürfen keine blöden Konter zulassen und müssen auch mal ein Foul ziehen."

In der Offensive ruhen die Dortmunder Hoffnungen natürlich auf Erling Haaland. In Topform ist auch Jadon Sancho. Der Einsatz des Engländers ist jedoch noch ungewiss. Genau wie Raphael Guerreiro musste Sancho im Pokalspiel in Gladbach verletzt ausgewechselt werden. "Bei beiden könnte es eng werden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf" , so Terzic.

Rückspiel gegen Sevilla vor der Brust

Nach dem Spiel in Gladbach ist das Spiel in München der nächste Prüfstein des BVB in einer richtunsgweisenden Woche. Denn am kommenden Dienstag steht das Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla an. Mit dem 3:2-Sieg in Sevilla begann der Dortmunder Höhenflug der vergangenen Wochen. Am Samstag in München wird sich zeigen, ob dieser Höhenflug anhält, oder es wieder zu einer Bruchlandung kommt.

