Als Aufsteiger hatte die Arminia in der vergangenen Saison als 15. den Klassenerhalt sichergestellt. Das traut Sportdirektor Sami Arabi den Ostwestfalen auch in dieser Spielzeit wieder zu. "Wir haben eine vernünftige und schlagfertige Truppe, die sich in der Bundesliga zur Wehr setzen kann", sagte er. Trainer Kramer, dessen Team das erste Pflichtspiel mit 6:3 im DFB -Pokal in Bayreuth gewann, stehen bis auf Sebastian Vasiliadis alle Spieler zur Verfügung.