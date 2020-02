Bittere Nachricht für Bayer Leverkusen: Kevin Volland hat sich einen Syndesmosebandriss zugezogen. Das bestätigte eine Untersuchung am Montag (24.02.2020) in München. Der Werksklub rechnet mit einer Pause seines Stürmers von drei Monaten. Danach ist die Saison vorbei.

Dieser lange Ausfall des Torjägers trifft den Klub hart. Denn Kevin Volland spielte zuletzt in starker Form und war an 18 von 40 Bundesligatreffern in dieser Saison direkt beteiligt. " Das ist natürlich bitter für uns", sagte Abwehrspieler Sven Bender nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg am Sonntag. Gerade in Hinblick auf die nächsten Aufgaben in drei Wettbewerben. Bei den Spielen in Porto am nächsten Donnerstag, in Leipzig am Sonntag und danach gegen Union Berlin entscheidet sich, wo die Reise für die ambitionierten Leverkusener hinführt.