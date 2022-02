Ein Grund für die überraschend starke VfL-Saison ist auch die Klatsche im Hinspiel in München. Nach dem hefitgen 0:7 am 5. Spieltag war der VfL mit nur drei Punkten und schon vier Niederlagen auf einen Abstiegsplatz abgerustscht. Seitdem haben die Bochumer in 17 Spielen nur noch sechs Mal verloren. "Wir haben 0:7 verloren in München. Nach dem Spiel war es ganz klar, dass es nicht so weitergeht ", sagte Holtmann. "Die Entwicklung ist immer noch zu sehen. Ich denke auch, über die gesamte Zeit nach München hinweg. Wir haben München geschlagen, wir sind unglaublich stolz."

Defensive steht stabil